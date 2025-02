Il Messina programma il futuro: Lia prolunga fino al 2027

Il Messina ha aperto l'ultimo giorno di mercato invernale formalizzando il rinnovo del contratto di Damiano Lia sino a giugno del 2027. La società ha voluto "confermare la propria fiducia nel calciatore siciliano", si legge nel comunicato. Sembrava dovesse andare all'Audace Cerignola durante questa sessione caratterizzata da un'autentica rivoluzione dell'organico, invece è rimasto, rappresentando ormai uno dei punti fermi dello spogliatoio biancoscudato.

Questo prolungamento rappresenta la volontà dei nuovi soci di creare patrimonialità societaria anche attraverso la costituzione di un parco giocatori di proprietà. Oltre Lia, infatti, saranno diversi i calciatori che rimarranno legati al club dopo giugno in caso di salvezza. Buchel, Gyamfi, Di Palma (in prestito all'Igea), Anzelmo e De Sena hanno contratti sino al 2026. Mentre per Dumbravanu l'Acr potrà esercitare il diritto di riscatto. In uscita, invece, l'esterno Alessio Re è rientrato all'Ascoli dal prestito

Oggi il ds Domenico Roma e il collaboratore Francesco Ramondino sono a Milano per la volata finale. Si punta sempre a un difensore centrale destro e a un portiere per chiudere il cerchio.