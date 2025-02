Operazione "Romeo e Giulietta" a Rende: confermata la misura cautelare muratore 55enne

Nuovo provvedimento di custodia cautelare in carcere a M.S., muratore 55enne di Cosenza, già detenuto nel carcere “S. Cosmai” e noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti penali.

L’ordinanza, inizialmente annullata, è stata ripristinata a seguito della definitiva pronuncia della Corte di Cassazione.

L'uomo è stato coinvolto nell’operazione denominata “Romeo & Giulietta” che ha portato alla luce un vasto giro di spaccio di cocaina e marijuana tra Cosenza e Castrolibero tra il febbraio 2020 e il maggio 2021. In totale, otto persone sono state rinviate a giudizio.

Inizialmente, l’ordinanza emessa dal G.I.P. di Cosenza nel novembre 2023 era stata dichiarata inefficace a causa della cosiddetta “contestazione a catena” e della retrodatazione dei termini delle indagini preliminari. Secondo questa interpretazione, l’indagato, essendo già detenuto per reati analoghi sulla base di un provvedimento emesso successivamente ai fatti contestati, non poteva subire una nuova misura cautelare per episodi precedenti. Anche il Tribunale delle Libertà di Catanzaro aveva confermato tale decisione, accogliendo le argomentazioni della difesa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, ritenendo valido il costrutto giuridico presentato dalla Procura di Cosenza.