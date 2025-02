Paola, cocaina e marijuana a casa: ai domiciliari un 27enne

Continua incessante l’attività di prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti sul territorio della Compagnia di Paola. Nei giorni scorsi a Fuscaldo sono state fermate due persone con modiche quantità di cocaina e marijuana detenute per uso personale.

Nella mattinata di ieri, invece, N.O., un 27 enne pregiudicato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Paola e della locale Stazione, coadiuvati dal fiuto del cane del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia. L’uomo alla vista del personale in divisa ha provato a disfarsi di una parte dello stupefacente lanciandolo da una finestra, senza accorgersi dei Carabinieri in abiti borghesi che avevano cinturato l’area, recuperando immediatamente la sostanza.

I militari hanno trovato droga anche in casa, per il totale di oltre 10 grammi di cocaina, nonché alcuni grammi di marijuana, bilancini, materiale per il taglio ed il confezionamento e più di 1700 € in banconote di vario taglio. In uno spazio ad uso comune del condominio il cane ha segnalato la presenza di altro stupefacente, circa 30 gr. di marijuana. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti.