Scienze forensi e genetica al servizio della giustizia: seminario al Liceo Scorza di Cosenza

Si è svolto stamattina nell’Aula Magna del Liceo scientifico Scorza di Cosenza il seminario dal titolo "Entomologia e genetica forense nella risoluzione dei crimini” a cura del professore Giuseppe Passarino e della ricercatrice Erika Di Biase Dipartimento di Biologia , Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) dell’Università della Calabria. Ha coordinato i lavori Rosanna Rizzo, dirigente scolastico dello Scorza che ha sapientemente introdotto i lavori del seminario.

“L’evento offre una significativa opportunità agli studenti dello Scorza , in particolare a quelli della curvatura biomedica, per approfondire una disciplina affascinante a servizio della giurisprudenza e per capire tutte le possibili implicazioni della scienza nella società “ ha sottolineato Rosanna Rizzo. La Genetica forense è una disciplina che negli ultimi decenni si è sviluppata anche attraverso l'implementazione delle tecniche di genetica molecolare e le analisi sul DNA , riferimento imprescindibile delle indagini sia in ambito civile che penale.

Giuseppe Passarino, presidente dei genetisti italiani,è direttore del DiBEST dell’Unical. Da anni è coinvolto nei progetti nazionali ed internazionali per lo studio dell'invecchiamento e della longevità e del ruolo della variabilità genetica nei tratti complessi umani. In tale ambito egli ha contribuito a far luce sulla diversa ereditabilità del fenotipo longevità nelle diverse popolazioni e sui riflessi che questo ha sul rapporto maschi/femmine tra i centenari; inoltre, ha partecipato a studi per la definizione di fenotipi di longevità e di qualità dell'invecchiamento mediante innovativi approcci statistico demografici.

“Negli ultimi anni quello che il DNA fa per definire ciascuno di noi e’ più chiaro “, ha detto Giuseppe Passarino “ , parlando agli studenti e raccontando anche della sua presenza durante il lancio del Progetto genoma umano nel 1990 , presso il Dipartimento dell'Energia e National Institutes of Health degli USA, quando era anche presente Gimmy Watson, premio Nobel per le scoperte sulla struttura molecolare degli acidi nucleici e il loro significato nel meccanismo di trasferimento genico.

“Grazie a quel progetto dopo 20 anni attualmente si può avere l’intero genoma umano sequenziato nel giro di una settimana” ha aggiunto. Di tutto questo ci occupiamo nel laboratorio di genetica della nostra università”. “Le scienze forensi sono l’applicazione di un ampio spettro di discipline scientifiche al campo della legge, sia in ambito civile che penale. È anche nota come criminalistica” ha specificato Erica Di Biase, parlando ai giovani studenti dello Scorza. L'entomologia forense è una branca che studia i cicli vitali di quegli insetti che, sviluppandosi sui resti umani in decomposizione, sono utilizzati ai fini della determinazione della datazione e causa della morte. L'identità della vittima, la causa e l'epoca della morte rappresentano i principali quesiti che il Pubblico Ministero pone agli esperti forensi coinvolti nelle investigazioni su omicidi o morti sospette.

Il seminario ,molto seguito dagli studenti dello Scorza, conferma che la criminologia si è trasformata in un campo interdisciplinare che coinvolge psicologia, sociologia, diritto e scienze naturali. Al centro di questa evoluzione ci sono le scienze forensi, che si sono consolidate come una parte essenziale del sistema di giustizia penale e i giovani sono molto interessati a questo settore in continua crescita.