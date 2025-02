Catanzaro, altro fieno nella cascina playoff: Quagliata pareggia i conti con il Frosinone

Non sarà pregiata quanto la lega delle prime della classe, ma quella del Catanzaro è comunque consistente, quasi impossibile da spezzare. Lo dimostra anche nel testa-coda ricco di insidie a Frosinone , dove si mette male e tuttavia potrebbe finire meglio dell’1-1 con cui i giallorossi allungano a sette la striscia di risultati utili e a undici gare l’imbattibilità in trasferta.

FROSINONE Cerofolini 6,5; A. Oyono 6, Monterisi 6, Lusuardi 6,5, Di Chiara 5,5; Koutsoupias 6 (31’ st Darboe 6), Bohinen 6, Kone 6,5; Partipilo 5,5 (19’ st Ghedjemis 6), Tsadjout 6 (19’ st Pecorino 5,5), Ambrosino 7 (31’ st Kvernadze 6,5). All. Greco 6,5 CATANZARO Pigliacelli 5,5; Brighenti 6,5, Scognamillo 6,5, Bonini 6,5; Cassandro 7 (30’ st Situm 6), Pagano 7, Pompetti 6,5, Pontisso 6 (30’ st Ilie 6), Quagliata 7,5; Iemmello 6, La Mantia 6 (22’ st Pittarello 6). All. Caserta 6,5 ARBITRO Maresca di Napoli 6 NOTE Spettatori 11.420 di cui 1.023 ospiti, incasso di 113.742 euro circa. Ammoniti Pagano, Koutsoupias e Ilie. Angoli 7-4. Rec. 1’; 3’.

Alla rete di Lusuardi risponde il gran sinistro al volo di Quagliata, gemma in una prestazione nella quale spiccano Cassandro di nuovo al top, la crescita di Pagano, la rete annullata per qualche centimetro di fuorigioco a Iemmello (sull’1-0 per i ciociari) e un altro paio di grosse occasioni per le Aquile (con Brighenti e il capitano).