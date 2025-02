«Anche a San Saba siamo messinesi», lo sfogo dei residenti. Il villaggio diviso in due dopo il maltempo

«Da oggi mio figlio non potrà andare a scuola, frequenta l’istituto Maiorana di Milazzo e la mattina utilizza il bus Atm per arrivare a Ponte Gallo e poi da lì un altro mezzo fino a scuola. Adesso come farà? Sarà costretto a rimanere a casa fino a quando non ci daranno una soluzione praticabile perché io non guido e mio marito a quell’ora è già a lavoro».

Questo è lo sfogo di una delle tante mamme di San Saba che sabato mattina ha deciso di partecipare ad una protesta spontanea che ha radunato un centinaio di residenti della zona.

I new jersey che delimitano il tratto di Statale chiuso sembrano una sorta di muro di Berlino. Da un lato San Saba sud e dall’altro San Saba nord. I disagi però sono più o meno uguali per tutti.

Per chi vive nella parte in direzione Messina l’isolamento è pressoché totale. «Vorrei ricordare a tutti che anche noi siamo cittadini messinesi, ma di queste zone ci si ricorda solo in estate. Tutti i nostri figli frequentano le scuole a Villafranca perché sono quelle più vicine. A che ora dovremmo svegliare bambini vanno all’asilo o alle scuole elementari per arrivare in orario?», dice un altro papà della zona.

Un problema molto sentito perché sono davvero tante le famiglie a non sapere come fare.

«Io e mio marito lavoriamo nei mercati, ci alziamo alle 3.30 del mattino e usciamo prestissimo. Chi li accompagna i nostri figli a prendere il bus per Milazzo a Ponte Gallo? Chiediamo almeno una navetta e il passaggio pedonale dal ponte per non isolarci completamente. Vogliamo togliere anche il sacrosanto diritto allo studio a questi ragazzi?», è l’amaro sfogo di un’altra abitante di San Saba.

L’elenco delle voci critiche è lunghissimo. Tutti sono consapevoli della necessità di mettere in sicurezza il ponte e tutti concordano sulla pericolosità del tratto in questione, visto anche il crollo di un pezzo di carreggiata, ma i timori di ciò a cui saranno costretti ad andare incontro sono tanti.