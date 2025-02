Futsal Us Acli-iMARCOs, Armazem col vento in poppa, le tre regine della Championship avanzano

Calabria Young e Don Marano non si fanno male La sfida spettacolare tra Calabria Young e Don Marano si è conclusa in pareggio 4-4. Entrambe le squadre hanno mostrato grande determinazione, dando vita a una gara intensa e combattuta. Solito dominio sotto porta per il bomber degli ospiti Massimilla, autore di una doppietta. Per la Don Marano hanno trovato spazio tra i marcatori anche Tedesco e Raia. Due doppiette (D’Ambrosio e Cosentino) hanno consentito alla Calabria Young di chiudere in parità la partita.

Si chiama Championship ed è molto simile... a quella vera. Tre squadre in tre punti e una serie di sorpassi e controsorpassi in vetta da brividi. Non stavolta, però, perché le prime tre della classe vincono tutte. A cominciare dal San Giorgio che la porta a casa a tavolino contro Fc Cutura. Conflenti tiene il passo vincendo con il punteggio di 6-3 contro Polisportiva Casali del Manco (4 Gagliardi, Raso, Cicco, Butera; Reda, Salatino, D’Ippolito). Grande prova anche del Mongrassano, abile a superare per 7-1 l’Accademia Calcio a 5 (2 Massaro, 2 Currò, 2 Bosco, Argondizzo; Grossi). Segnali molto positivi dal Lattarico, vittorioso per 6-3 contro Esaro United Next Gen (2 Alex De Luca, Gianni De Luca, Trotta, Lupo e D’Agostino; Esposito, Giuseppe Madera e Francesco Madera). Pari e patta tra Futsal Capitano e Nuova Celico: 2-2 (Greco, Gallo; Falcone, De Cicco). Non è ancora in orbita della prima della classe, ma non molla la presa Sporting Casali del Manco, quarto in classifica, che l’ha spuntata per 7-4 con il Castiglione Cosentino (3 Covelli, 3 De Luca, Rachiele; 2 Principe, De Rose, Puia).

Classifica Championship

1. San Giorgio - 28 punti

2. Conflenti - 27 punti

3. Mongrassano - 26 punti

4. Casalesi - 21 punti

5. Sporting CM - 20 punti

6. FC Cutura C5 - 18 punti

7. Castiglione - 15 punti

8. Accademia C5 - 10 punti

9. Lattarico C5 - 10 punti

10. Esaro United - 7 punti

11. Capitano - 5 punti

12. Nuova Celico - 3 punti

Classifica Marcatori

1. Gagliardi S. (Conflenti Trekking) - 29 gol (media: 2,64)

2. Puia E. (Castiglione Cosentin) - 24 gol (media: 2,18)

3. Bruno G. (FC Cutura C5) - 21 gol (media: 3,5)

4. Covelli G. (Sporting CM) - 19 gol (media: 2,71)

5. Reda E. (Casalesi) - 19 gol (media: 2,38)

6. De Luca M. (FC Cutura C5) - 17 gol (media: 2,83)

7. Bruno A. (San Giorgio Futsal) - 14 gol (media: 2)

8. Bosco L. (Mongrassano) - 14 gol (media: 1,56)

9. Siciliano E. (Esaro United NextGen) - 12 gol (media: 2)

10. Cavallaro S. (Sporting CM) - 11 gol (media: 2,2)