Gigafactory: cosa sono, come funzionano e perché sono il futuro delle batterie

L’Europa ha deciso di puntare fortemente sulle gigafactory per restare competitiva nel mercato globale della mobilità elettrica . Attualmente, diversi progetti sono in fase di realizzazione in Francia, Germania, Spagna e Italia , con l’obiettivo di rendere il continente leader nella produzione di batterie.

Il termine "gigafactory" è stato reso popolare da Tesla , che ha inaugurato il primo grande impianto di produzione di batterie agli ioni di litio nel 2016. Oggi, il concetto si è diffuso globalmente, con diverse aziende automobilistiche e tecnologiche impegnate nella costruzione di stabilimenti su larga scala per soddisfare la crescente domanda di batterie per veicoli elettrici e sistemi di accumulo energetico.

In Italia, l’attenzione è rivolta alla gigafactory Italvolt, che sorgerà a Scarmagno (Torino), e alla fabbrica ACC (Automotive Cells Company) a Termoli. Questi impianti sono visti come un’opportunità strategica per il paese, in grado di garantire un futuro più sostenibile e competitivo per l’industria automobilistica nazionale.

Le sfide del settore

Nonostante l’entusiasmo, le gigafactory devono affrontare numerose sfide, tra cui:

La disponibilità di materie prime (litio, cobalto, nichel) e la necessità di catene di approvvigionamento sostenibili.

(litio, cobalto, nichel) e la necessità di catene di approvvigionamento sostenibili. La gestione dell’impatto ambientale nella produzione e nello smaltimento delle batterie.

nella produzione e nello smaltimento delle batterie. La competizione globale, con paesi come la Cina già ampiamente avanti nella produzione di batterie.

Il futuro delle gigafactory

L’innovazione tecnologica sarà la chiave per superare questi ostacoli. La ricerca si sta concentrando su batterie allo stato solido, che promettono maggiore efficienza e sicurezza, oltre a ridurre la dipendenza da materiali critici. Inoltre, il riciclo delle batterie esauste potrebbe giocare un ruolo essenziale nella creazione di un’economia circolare nel settore.