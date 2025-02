“L’albero delle noci”, ecco chi è Giacomo Triglia, regista e amico di Brunori Sas

Ha diretto, scritto e montato centinaia di video musicali per le principali etichette discografiche italiane, tra cui Universal, Warner, Sony Music e BMG per artisti come Jovanotti, Måneskin, Luciano Ligabue, Brunori Sas, Levante, Francesca Michielin, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Samuele Bersani, J-Ax, Annalisa, Irene Grandi, Colapesce, Dimartino, Eugenio Finardi e molti altri, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama audiovisivo musicale italiano grazie a una forte estetica visiva e ad una profonda sensibilità narrativa. Ha firmato la regia di spot e docufilm per marchi e piattaforme come Mulino Bianco, Dolce & Gabbana, Estathé, Paramount+, Disney Channel, Sky Arte, RaiPlay, Spotify e RedBull.

In campo pubblicitario debutta nel 2021 con la campagna televisiva di Mulino Bianco “Un mondo con più Natura è un mondo più felice”. L’anno successivo realizza la campagna promozionale “DNA Sicily” per Dolce & Gabbana, vincitrice del New York City International Film Festival nella categoria Micro Fashion Film, oltre a ricevere nomination come miglior regista e miglior fotografia, e del UK Fashion Film Festival nella categoria Leading Brand. Nel 2023, ancora per Dolce & Gabbana, dirige la campagna “DGSS23 Men’s Re-Edition Collection” e il cortometraggio promozionale per la Regione Calabria “Calabria Straordinaria – Verso Sud”. Nel 2024 firma la regia della campagna promozionale “La libertà ha un sapore davvero unico” di Estathé con protagonista Annalisa.

In ambito cinematografico debutta nel 2004 con il mediometraggio “Jørgen’s Son”, selezione ufficiale al Torino Film Festival. Nel 2006 dirige “Zettelkastchen Cinema”, presentato nella rassegna “La 25a ora – Il cinema espanso” su La7. Nel 2008 è stato autore e regista della video rubrica in 14 puntate “Avatar Bros” su All Music, con protagonisti deejay Albertino e Giorgio Prezioso, e dirige il cortometraggio “The Dawn and the Embrace”, vincitore del Reggio Filmfest di Minerva Pictures e dell’International Art Prize La Colomba di Venezia, oltre a essere in selezione ufficiale al Festival Internazionale del Film di Roma. Nel 2011 dirige il documentario “Redbull Tour Bus I Cosi” prodotto da Red Bull. Nel 2014 realizza “Flemish Painters Who Play Tennis at Night”, con musiche concesse da Daniel Johnston, selezione ufficiale del Biografilm Festival. Nel 2017 alla regia per il docufilm “Brunori Sas – A casa tutto bene” per Sky Arte e, nel 2019, “Brunori a Teatro” sempre per lo stesso artista e network. Nello stesso anno firma “Meridionale” con Aiello, prodotto da Spotify. Nel 2020, in occasione del quarantennale dell’album “Dalla” di Lucio Dalla, scrive e dirige il music film “Futura”, divenuto il videoclip ufficiale dell’artista. Nel 2023 ha diretto il docufilm “Sahara Jam – Una settimana in Niger” con Jovanotti, prodotto da RaiPlay, e nel 2024 ha curato la regia del documentario “Levante Ventitré – Anni di voli pindarici”, un contenuto esclusivo Paramount+.