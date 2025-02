Messina, gli appalti “concordati” al Cas: condannate solo le società

Era addirittura il novembre 2014 quando scattò la prima tranche dell’operazione “Tekno” della distrettuale antimafia di Messina e della Dia sull’attività del Cas, che aveva al centro una serie di appalti e alcune presunte turbative d’asta con le “buste concordate” all’ombra del Consorzio delle autostrade siciliane. E solo nel pomeriggio di ieri, quindi dieci anni dopo, è arrivata la sentenza di primo grado. Scontato che a parte un’assoluzione di peso nel merito decisa dai giudici, molto del resto è finito per essere azzerato dalla prescrizione dei reati. Alla fine le uniche condanne, pecuniarie, sono arrivate per le imprese che parteciparono agli appalti, secondo l’accusa con una sorta di accordo trasversale per spartirsi la torta.

La sentenza è stata decisa dalla prima sezione penale del tribunale presieduta dalla giudice Maria Eugenia Grimaldi. Ed erano coinvolti in quello che rimaneva in piedi del processo rispetto ai 17 indagati iniziali solo in cinque: il “mediatore” Francesco Duca, l’imprenditore Giuseppe Iacolino della Eurotel srl, l’allora dirigente del Cas Letterio Frisone, il funzionario del Cas Filadelfio Scorza e il dipendente del Cas Agostino Bernava (le qualifiche si riferiscono ovviamente all’epoca dei fatti). Tre erano poi le società coinvolte in questa tranche: Building srl, Eurotel srl e Meridional Service srl.

I reati contestati dalla Procura in questa vicenda, le cosiddette “buste concordate”, andavano inizialmente dalla turbata libertà degli incanti alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, dalla induzione indebita a dare o promettere utilità alla istigazione alla corruzione.