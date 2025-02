Calabria, stagione balneare prolungata: via libera alla destagionalizzazione del turismo

"In Calabria sarà estate tutto l'anno" – il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, l’avv. Sabrina Mannarino, comunica un importante provvedimento approvato ieri in Giunta regionale e proposto dal suo collega di partito, l’Assessore al Turismo Giovanni Calabrese, ovvero l’atto di indirizzo per la programmazione della stagione balneare 2025, che avrà una durata pari all’intero anno solare: "Il provvedimento stabilisce che l'utilizzo dell’area concessa deve essere minimo di 4 mesi e massimo di 6, nell’intervallo compreso tra il 1° maggio 2025 e il 31 ottobre 2025. Ma c’è una novità rilevante che tengo ad evidenziare: per quanto riguarda le concessioni annuali, esse potranno includere anche attività accessorie diverse dalla balneazione come quelle della ristorazione, ludiche, sportive o elioterapiche, a patto che si abbiano i relativi titoli autorizzativi e i permessi necessari per il loro esercizio" precisa Mannarino, che prosegue: "Con questo atto intendiamo incentivare il settore dei balneari e dare la concreta opportunità di creare un turismo che non sia prettamente legato ai mesi estivi. Abbiamo la fortuna di godere di condizioni meteoclimatiche favorevoli tutto l’anno, quindi perché non trarne beneficio divenendo la meta perfetta per chi cerca temperature miti e servizi di diversa natura? Miriamo a una destagionalizzazione che possa incrementare lo sviluppo attrattivo del territorio e incoraggiare gli imprenditori a diversificare l’offerta sul mercato. Infatti, connettere le strutture ricettive costiere alle proposte culturali, enogastronomiche, sportive, didattiche, congressuali e ludiche già presenti significa fruire tutto l’anno della risorsa mare e di un nuovo asset turistico."