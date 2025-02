Furti col carrello della spesa e sacco: daspo Willy per due donne a Catanzaro

Colte in flagrante mentre tentavano di rubare capi d’abbigliamento all’interno del negozio "Pittarosso", due donne di etnia Rom, residenti in via Teano a Catanzaro, sono state denunciate a piede libero lo scorso 23 gennaio 2025 dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catanzaro.

Le due, già note alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti legati a truffa, ricettazione e spaccio di droga, avevano escogitato un piano semplice ma efficace: riempire un carrello della spesa con la merce e occultarla in una grande sacca lilla. Tuttavia, i loro movimenti sospetti non sono sfuggiti agli occhi attenti della videosorveglianza. Analizzando le immagini, infatti, gli agenti hanno potuto confermare che, dopo essersi impossessate della refurtiva, le donne si sono allontanate in tutta fretta dal negozio.

A seguito della denuncia del direttore del punto vendita situato nel Centro Commerciale Le Fontane, il Questore di Catanzaro ha deciso di adottare una misura drastica nei loro confronti: l’emissione del D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), meglio conosciuto come "DASPO Willy". Con questo provvedimento, valido per tre anni, alle due donne è stato vietato l’accesso e la permanenza nei locali pubblici e nei negozi di viale Emilia, oltre che nelle loro immediate vicinanze.