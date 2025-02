L'Udinese espugna Lecce, ma fa notizia il rigore scippato a Thauvin (e segnato) da Lucca. Attaccante sostituito per punizione

I bianconeri espugnano Lecce e blindano la prima parte della classifica, ma la festa bianconera in Salento è stata guastata dall'incredibile episodio che ha segnato la gara, in occasione del rigore concesso al 29' dopo l'on field review dell'arbitro Bonacina . Al momento della battuta, sia Lorenzo Lucca che Florian Thauvin si sono presentati sul dischetto, dando vita a un acceso confronto. Tra i due è nata una discussione animata, che ha coinvolto anche alcuni compagni di squadra. Il francese ha insistito per calciare il penalty, ma l'attaccante italiano non ha voluto cedere. Nonostante i tentativi di mediazione, alla fine è stato Lucca a incaricarsi dell'esecuzione, trasformando il rigore e portando in vantaggio la formazione friulana. Tuttavia, prima della battuta, l'ex Pisa è stato ammonito. Il match ha riservato un ulteriore colpo di scena pochi minuti dopo: al 37', l'allenatore Runjaic ha deciso di sostituire Lucca , inserendo Bravo al suo posto.

Nella ripresa mister Marco Giampaolo prova a scuotere i suoi con un doppio cambio, inserendo Berisha e Karlsson, ma a rendersi pericolosi sono ancora i friulani: grande azione in solitaria di Bravo al 53', che costringe Falcone ad un ottimo intervento per sventare la minaccia. La compagine giallorossa si riversa in massa nella metà campo avversaria, andando a cercare Krstovic con vari cross, ma senza ottenere più di una lunga serie di calci d’angolo. Nel finale le due squadre si allungano molto, con i padroni di casa che provano ad acciuffare l’1-1 e gli ospiti che, invece, vanno vicini al raddoppio. I quattro minuti di recupero non cambiano l’esito della sfida: l’Udinese passa 1-0. In virtù di questo risultato la squadra di Runjaic consolida il decimo posto portandosi a 36 punti, mentre il Lecce resta quindicesimo a quota 25. I bianconeri torneranno in campo sabato 1 marzo per affrontare il Parma al Bluenergy Stadium, mentre i salentini saranno impegnati nell’anticipo del Franchi contro la Fiorentina di venerdì 28 febbraio.