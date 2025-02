Rimozione forzata di un'auto a Messina, si scaglia prima contro il personale dell'Atm poi contro la compagna

Questo pomeriggio in via Garibaldi a Messina, nel corso di un intervento di rimozione forzata di un veicolo in sosta vietata in prossimità di una fermata dell'autobus, si sono verificati gravi episodi di violenza.

All'arrivo del carro attrezzi, il proprietario dell'auto ha reagito in maniera aggressiva, dapprima inveendo verbalmente contro il personale dell'Atm presente sul posto e, successivamente, scagliandosi fisicamente contro la compagna che lo accompagnava, colpendola con schiaffi e spinte fino a farla cadere a terra.

Il personale dell'Atm, intervenuto prontamente per sedare la situazione e proteggere la donna, è stato a sua volta aggredito dall'uomo, riportando ferite che hanno reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell'Ospedale Piemonte per gli accertamenti del caso. Si sottolinea come il personale, con grande senso di responsabilità, non abbia esitato un solo attimo nell'aiutare la povera donna travolta dall'improvvisa follia dell'uomo, scongiurando il peggio.

Le dinamiche dell'incredibile fatto sono state riprese dalla bodycam in dotazione agli operatori di ATM, fornendo così un'importante testimonianza visiva dell'accaduto.