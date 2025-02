Us Acli-iMARCOs, Armazem frena (e fa notizia), Roglianese c'è! Ribaltone Championship, sorride solo Mongrassano

Colpo di scena nel campionato Premier Us Acli-iMARCOs. Già, perché anche quando pareggia (non perde, attenzione... pareggia) la prima della classe Armazem fa notizia. A compiere l’impresa di giornata è stato lo Spezzano Calcio a 5 che ha bloccato Nardi e compagni sul 3-3 (2 Galiano e Nardi; 2 Marasco e Rizzo). La capolista si è comunque riscattata nel recupero vinto per 6-1 contro Esaro (3 Gagliardi, Nardi, Costabile e autogol; Provenzano). Approfitta comunque del mini-stop (avendo una partita in meno) e rosicchia due punti la Roglianese che concede pochissimo alla Real Cannuzze, vincendo con il punteggio di 4-0 (2 Minardi, Scalzo e autogol). Grande exploit di giornata per la Don Marano che, nonostante l’assenza del super bomber Massimilla, lascia solo le briciole all’Oratorio San Nicola, battuto in trasferta per 8-2 (3 Zappa, Bruno, Parrilla, Minervini, Iorio e Gargiullo; Merli e Forte). Gara bella, intensa e incerta fino alla fine quella tra Soccer San Pietro e San Luca, vinta per 5-4 dalla squadra di casa (2 Donato, 2 Sprovieri e Caputo; 2 Falace e 2 De Luca). Successo prezioso tra le mura amiche per Calabria Young, che batte 2-1 Esaro United (Salerno e Rizzuti; Provenzano).