Fiamme dentro un camper: ustionati mamma, papà e figlia di tre anni

Padre, madre e la loro figlia di tre anni sono rimasti feriti in maniera grave nell’incendio che ha distrutto il loro camper. L’incendio si è verificato questa mattina a Valdorda di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Nel rogo del camper è stata coinvolta una famiglia di campeggiatori di Loreto (An) in villeggiatura con amici. L’uomo, 44 anni, la moglie di due anni più giovane e la loro bimba hanno riportato gravi ustioni, sono stati soccorsi dalle ambulanze dell’ospedale di Branca e trasportati in mattinata al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sono in corso i trasferimenti della bimba al Mayer di Firenze e del padre a Pisa. Nel veicolo c'era anche la seconda figlia della coppia, che è illesa ed è stata affidata agli amici.