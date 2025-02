Napoli in crisi, perde 2-1 a Como e lascia la prima posizione all'Inter

Dopo tre pareggi di fila arriva una sconfitta per il Napoli, battuto 2-1 a Como. Il ko degli azzurri consente all’Inter il sorpasso in vetta: ora i nerazzurri sono primi a quota 57, un punto sopra la squadra di Conte, in attesa dello scontro diretto al Maradona di sabato prossimo.

Il Como era passato in vantaggio al settimo minuto con un incredibile autogol di Rrahmani che su rimessa arretrata di Politano ha girato indietro senza accorgersi che Meret era fuori dallo specchio della porta. Al 17mo il pareggio del Napoli con Raspadori, bravo a soffiare il pallone a Kempf che si addormenta su un retropassaggio di Da Cunha. Al 77mo il gol vittoria di Diao, bravo a insaccare di destro in diagonale su assist di Noco Paz.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Nico Paz, Di Lorenzo, McTominay, Simeone Angoli: 6-4 per il Napoli. Recupero: 1'; 5'.

La squadra di Fabregas non cambia però il suo approccio offensivo, che paga con il gol del sorpasso a tredici dal 90', grazie al suggerimento di Nico Paz per il destro a incrociare di Diao, sul quale Meret non riesce a intervenire in tuffo. Gli ospiti si gettano così in avanti in cerca del pareggio, ma il Como è compatto e attento nella gestione dei cinque minuti di recupero finali che fanno da epilogo alla sfida, che allontana così i biancoblù dalla zona retrocessione e mette una lunghezza di distanza tra il Napoli, secondo a 56 punti, e l’Inter di Simone Inzaghi. A sei giorni dalla supersfida del Maradona.