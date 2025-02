Colloqui Usa-Mosca la settimana prossima. Per gli States è vicino l'accordo sui minerali con Kiev

Uno dei temi cruciali legati al conflitto in Ucraina riguarda le risorse naturali. Secondo il vice primo ministro ucraino Yulia Svyrydenko , il territorio attualmente occupato dalla Russia conterrebbe risorse essenziali per un valore stimato di 350 miliardi di dollari, tra cui il titanio. Questa stima mette in evidenza la rilevanza economica e strategica delle aree contese e alimenta le preoccupazioni su un possibile sfruttamento da parte di Mosca.

A questo proposito, l’inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha dichiarato in un’intervista alla CNN che un accordo sui minerali con l’Ucraina potrebbe essere firmato entro la settimana. Tale intesa rappresenterebbe un passo significativo per l’economia ucraina e per gli equilibri geopolitici della regione, soprattutto considerando le tensioni tra Kiev e Washington su questa tematica. Un ulteriore punto di attrito tra Ucraina e Stati Uniti riguarda il sistema di telecomunicazioni Starlink, fondamentale per le operazioni militari ucraine. Intanto il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, ha confermato che Kiev sta lavorando a un’alternativa a Starlink, in un contesto di forti tensioni con il presidente americano e con Elon Musk, proprietario della società che fornisce il servizio. Umerov ha assicurato che una soluzione esiste già e verrà presto resa pubblica.