Winter Cup TPRA, tutte le qualificate calabresi alla fase nazionale

Un fine settimana all'insegna dell'agonismo, del divertimento e della socialità in perfetto stile TPRA. Trenta squadre rappresentanti tutte le cinque province calabresi si sono confrontate per raggiungere le finali delle due categorie previste: Oro e Argento nei tabelloni maschile, femminile e misto.

Tutte le squadre vincenti hanno acquisito il diritto di partecipare alle finali nazionali che si terranno, per il maschile e femminile, alla Padel Arena Fastweb a Torgiano (Pg) il 15 e 16 marzo, mentre, per il misto, a La Bola Next di Ancona il 29 e 30 marzo.