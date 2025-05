Incidente sulla A18 dopo lo svincolo di Tremestieri: coinvolte una Yaris e una Smart, feriti non gravi

Due automobilisti sono rimasti feriti nell'incidente che si è verificato intorno alle 20.45 a pochi chilometri dalla barriera autostradale di Tremestieri, in direzione di marcia Catania. A scontrarsi due auto, una Smart e una Yaris che si è anche ribaltata. Feriti i due conducenti che viaggiavano da soli, entrambi sono stati trasportati da ambulanze al pronto soccorso del Policlinico per accertamenti. Nel frattempo la polizia stradale è intervenuta per i rilievi, è stato necessario anche ridurre il transito di parte della carreggiata per permettere i rilievi e per spostare le auto coinvolte nello scontro.