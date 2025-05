Morte della 32enne Martina Piserà al all’ospedale “Jazzolino” di Vibo, aperta un'inchiesta. Sconvolto il sindaco di Pizzo

Un dramma ha colpito il comprensorio vibonese nella notte tra sabato e domenica, quando Martina Piserà, 32 anni, originaria di Pizzo Calabro ma residente a Filandari, è deceduta all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. La giovane, incinta e prossima al parto, si era recata in ospedale lamentando dolori e la mancanza di percezione del battito del feto. Dopo il trasferimento in Ginecologia, i medici hanno riscontrato il decesso del nascituro. Poco dopo, Martina ha avuto un improvviso malore e nonostante i tentativi di rianimazione è morta, probabilmente per cause cardiorespiratorie.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. I Carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica e la Procura ha disposto l’autopsia. Anche l’Asp di Vibo ha avviato un’indagine interna. La donna, che negli ultimi giorni si era recata più volte in ospedale per dolori persistenti, lascia il marito e un’intera comunità sconvolta.