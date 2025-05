La nave scuola Amerigo Vespucci incanta Reggio Calabria: due giorni tra tradizione e salute

Simbolo della tradizione navale italiana, la nave scuola Amerigo Vespucci ha fatto ieri e oggi tappa al porto di Reggio Calabria nell’ambito del suggestivo “Tour del Mediterraneo 2025”.

Ad accoglierla nel panorama unico dello Stretto, il neo Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, insieme ad una nutrita delegazione delle istituzioni cittadine.

“Ospitare sulle nostre banchine a Reggio Calabria la nave più antica della nostra marineria, che più di tutte rappresenta la storia e l’orgoglio della storia marittima italiana, non poteva segnare inizio migliore per il mio mandato. Ritengo giusto ringraziare la Marina Militare per aver onorato con la presenza del Vespucci il nostro porto, la Capitaneria, tutte le Forze dell’Ordine e i miei collaboratori che sono impegnati da settimane, con spirito di massima collaborazione e professionalità, per fa sì che questo evento importante per tutta la comunità locale si svolga nel migliore dei modi”, dichiara l’Avv. Rizzo.

Per l’occasione è stato anche allestito un villaggio della prevenzione aperto a tutti i cittadini: un’iniziativa dedicata alla promozione della salute con screening gratuiti e attività di sensibilizzazione. Un’opportunità speciale, promossa dalla Garante della Salute della Regione Calabria in collaborazione con la Croce Rossa e altre associazioni del settore, per ammirare “la nave più bella del mondo” e vivere con il territorio un momento di sensibilizzazione sui temi della prevenzione sanitaria.