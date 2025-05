Umbriatico al centro della difesa dell’allevamento: incontro pubblico su zoonosi, transumanza e rilancio delle aree rurali

Umbriatico è un paese della provincia di Crotone dalla storia antica legata all’allevamento ed è il paese d’Europa con la più alta concentrazione di Vacche Podoliche, la razza antica dalle caratteristiche genetiche e biologiche uniche e straordinarie. Un patrimonio straordinario a rischio per molti motivi, non ultimo per effetto della TBC e della BRC nelle aree meridionali dove si alleva o, meglio, del fallimento delle strategie regionali e statali di contenimento ed eradicazione di queste due zoonosi. Fra qualche giorno le mandrie partiranno dai ricoveri dell’area per andare sulla Sila mettendo in atto, ancora una volta come accade da tempi immemorabili, la pratica antica della transumanza per spostarsi dalle aree presso il mare in cui hanno svernato, verso i pascoli di montagna. Quest’anno, su invito del Sindaco di Umbriatico, Pietro Greco (anch’egli allevatore), e della Rete dei Municipi Rurali, Altragricoltura e la Rete Salviamo l’Allevamento di Territorio (che ha in corso la costituzione della sua sezione Calabrese), parteciperanno ad un incontro presso il Comune.

L’incontro pubblico affronterà sia i temi di come risolvere zoonosi che in Calabria stanno falcidiando le mandrie sia bovine che ovine compromettendo le attività di allevamento (come brucellosi, tubercolosi e bluetong) sia di come difendere e rilanciare l’allevamento e valorizzare la transumanza, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. L’evento sarà occasione per incontrare il Dott. Nicola D’Alterio, Commissario Nazionale per la BRC e TBC e D.G. dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo presso cui è ubicato il Centro di Referenza Nazionale per la Blue Tong, insieme ad allevatori, tecnici e istituzioni calabresi. Non a caso la scelta di organizzare questo incontro nasce dall’urgenza di affrontare problematiche storiche, come la brucellosi e la tubercolosi e la blue tong, che da anni affliggono gli allevatori calabresi, minandone il lavoro e la dignità. La presenza del Commissario Nazionale Dott. Nicola D’Alterio rappresenta una preziosa occasione per aprire un confronto diretto e costruttivo tra gli operatori del settore e le istituzioni competenti.