Omicidio Durante, la svolta: misure cautelari per gli autori dell'agguato

Svolta nell’omicidio di Emanuele Durante, 20 anni, lontano cugino di una vittima di camorra, Annalisa Durante, uccisa a Forcella a 14 anni durante un conflitto a fuoco tra clan.

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli. Gli indagati sono responsabili a vario titolo e in concorso tra loro dell’omicidio del ventenne avvenuto intorno alle 18.30 dello scorso 15 marzo non lontano dal museo archeologico nazionale in via Santa Teresa degli Scalzi mentre era in auto con la fidanzata.

Dettagli e approfondimenti dell’operazione saranno dati durante la conferenza stampa che si terrà alle 11.00 nella sala convegni della Procura di Napoli.

Alle indagini hanno contribuito anche immagini da telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori hanno potuto ricostruire una sorta di sopralluogo sul luogo dell’omicidio fatto da alcuni uomini in scooter. La Smart nera parcheggiata è quella di Durante.

Poi l’agguato in via Santa Teresa degli Scalzi. Due in scooter affiancano la smart lato guidatore. Il passeggero del mezzo esplode un colpo, e poi lo scooter accellera per la fuga.

Durante è ferito. Tampona l’auto davanti e poi perde lentamente il controllo della Smart, che 'scivolà nella corsia di marcia opposta.