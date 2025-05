Dalla racchetta al pastorale: un Papa fuori dagli schemi. Ieri l'omaggio agli Internazionali

Dal 1985 al 1999 è missionario in Perù, tra Ande e periferie urbane. Parla spagnolo, portoghese, italiano e francese, segno di una vocazione che passa per il dialogo prima ancora che per i documenti. In quegli anni, nel poco tempo libero, organizza tornei amatoriali tra giovani locali, usando il tennis come linguaggio universale di rispetto e disciplina.

Nato a Chicago il 14 settembre 1955, “Padre Bob”, come lo chiamano ancora affettuosamente molti confratelli, è cresciuto in un quartiere multiculturale dove latinoamericani, italiani e irlandesi si mescolavano a bordo campo. La domenica era sacra, ma tra un servizio all'altare e uno al centro del campo, il giovane Robert imparava due lingue: quella della fede e quella del tennis.

Papa Leone XIV: la forza del gesto rovesciato

Il nome Leone XIV non è casuale. Richiama la statura intellettuale di Leone XIII, autore della storica Rerum Novarum, ma anche l’audacia di Leone I, il Papa che fronteggiò Attila senza armi, solo con la parola. Papa Prevost sembra voler coniugare dottrina e pastoralità, fermezza e movimento.

Non sorprende allora che proprio il rovescio, gesto atletico che impone di girarsi rispetto alla direzione consueta, sia diventato simbolo silenzioso di questo inizio pontificato. Non una rottura, ma una rotazione. Non una fuga dal passato, ma un ritorno con nuova prospettiva.

Una Chiesa che non rinuncia al gioco

Sarà difficile, certo, per Papa Leone XIV trovare tempo per brandire di nuovo una racchetta. Eppure, la disciplina, la concentrazione e la resilienza che ha imparato in campo restano parte viva della sua spiritualità.

Roma e l'omaggio durante gli Internazionali