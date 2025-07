Reparti in crisi all'ospedale di Cosenza, i sindacati chiedono assunzioni e unità: “Basta soluzioni tampone”

Non possiamo condividere la narrazione secondo cui il problema si possa risolvere con un semplice “coordinamento centralizzato” del personale esistente. La realtà è ben diversa: gli OSS nei reparti indicati – così come in Pediatria e Chirurgia Pediatrica – sono numericamente insufficienti. Da tempo, infatti, queste due Unità Operative – distinte ma accorpate di fatto nella figura dell’OSS – condividono turni in modo forzato, e nonostante ciò non si riesce a garantire una copertura dignitosa dei servizi. Le proteste del personale si susseguono da mesi e, in più occasioni, si è dovuto ricorrere durante il servizio all’aiuto del personale infermieristico per sopperire i compiti di supporto perché l’unico OSS presente nel turno mattutino o pomeridiano era occupato nelle emergenze di Pronto Soccorso Pediatrico, creando una situazione di demansionamento inaccettabile se è ripetuto in modo sistematico.

La denuncia di condizioni lavorative insostenibili, turni scoperti e stress operativo riguarda purtroppo tutto il personale del comparto , e non può essere ridotta a una sola categoria professionale. Infermieri, OSS, tecnici e ostetriche sono tutti quotidianamente sottoposti a carichi eccessivi e ad una cronica carenza di personale. Dividere e contrapporre figure professionali non solo è pericoloso, ma alimenta tensioni inutili all’interno dei reparti, laddove invece serve collaborazione e rispetto reciproco.

Il punto non è “chi deve coordinare cosa”, ma con quali risorse. Occorre assumere subito personale di supporto, perché solo così sarà possibile rispettare gli standard assistenziali previsti dalla normativa vigente e fronteggiare adeguatamente i carichi di lavoro che l’Hub cosentino è chiamato a sostenere ogni giorno. Ricordiamo che il mancato funzionamento della rete territoriale (ASP) scarica sistematicamente il peso delle inefficienze sull’Ospedale di Cosenza, aggravando ulteriormente una situazione già critica.

Proposte come l'incremento degli OSS per turno, la riorganizzazione dei compiti, l'acquisto di attrezzature o il miglioramento della logistica sono assolutamente condivisibili. Ma è necessario evitare di trasformare le richieste legittime in passerelle mediatiche o in strumenti di divisione, poiché il benessere organizzativo e la qualità assistenziale non si costruiscono sui comunicati stampa, ma attraverso confronti seri con la Direzione e con la forza dell’unità sindacale.

L’Azienda Ospedaliera non può continuare a rispondere con soluzioni tampone a problemi strutturali. Come sigla sindacale abbiamo da tempo chiesto: • una mappatura dettagliata dei fabbisogni di personale, • la pianificazione stabile e condivisa dei turni, • il rafforzamento delle dotazioni minime nei reparti più critici, • l’avvio di percorsi di valorizzazione reale delle competenze. Riteniamo urgente e non più rinviabile un incontro congiunto con la Direzione Aziendale e le Organizzazioni Sindacali tutte, gia più volte richiesto, per affrontare con serietà e senso di responsabilità quanto sta accadendo in tutti i reparti, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori, migliorare la qualità assistenziale e ristabilire un clima di collaborazione. Chi lavora ogni giorno al fianco dei pazienti merita rispetto, ascolto e risposte. Non slogan. In attesa di un riscontro formale da parte della Direzione Aziendale, restiamo a disposizione per costruire una vertenza unitaria, concreta e orientata ai fatti.