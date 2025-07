Sinner ballerino per una sera a Wimbledon: il fenomeno italiano danza con Iga Swiatek VIDEO

Dopo il trionfo, una notte di gala, dalla chiacchierata molto confidenziale con reali d’Inghilterra al tradizionale ballo di fronte ai soci dell’All England Club: una notte di forti emozioni per Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon.

Già negli attimi che hanno preceduto la cerimonia di premiazione, il n.1 al mondo, inguaribile perfezionista, aveva chiesto al supervisor del torneo londinese come dovesse rivolgersi alla Duchessa di Cambridge Kate Middleton, madrina del prestigioso circolo di Londra. Una richiesta di consiglio per rispettare codici ed etichette. E, una volta rientrato nella club house, ad attenderlo non c'era solo Kate ma anche l’erede al trono, il marito William, con i due figli George e Charlotte. Con i quali ha scambiato qualche battuta sulla loro pratica tennistica, dopo aver ringraziato i principi di essere venuti ad assistere alla finale con Carlos Alcaraz.

«È stato un onore giocare davanti a voi - le parole di Sinner -, ancor più speciale perché questa volta era presente in tribuna tutta la mia famiglia che solitamente non viaggia con me». Sinner, sollecitato da Kate che lo incoronava come «fonte di ispirazione» anche per i figli, ha chiesto ai due bambini se giocassero anche loro a tennis e con che racchetta, e ha poi risposto alle domande della madrina del torneo su come volesse festeggiare e sulle vacanze imminenti.