Trionfo per la Polisportiva Contesse di Messina: 12 medaglie ai campionati italiani assoluti di atletica paralimpica

Una trasferta da incorniciare per la Polisportiva Contesse di Messina, che torna dai campionati italiani assoluti di atletica paralimpica con uno straordinario bottino di 12 medaglie: 5 ori, 1 argento e 6 bronzi, a conferma del valore e della crescita costante della squadra messinese nel panorama nazionale.

A brillare in modo particolare sono stati Pietro Cicero, incoronato campione italiano nel salto in alto, e Umberto Marin, che ha conquistato l’oro nel salto triplo, firmando anche un nuovo record italiano con la misura di 9,18 metri. Un risultato eccezionale che aggiunge prestigio alla spedizione siciliana in terra toscana.

L’impresa degli atleti della Polisportiva Contesse è stata il frutto di un lavoro collettivo che ha visto protagonisti non solo i campioni in pista e pedana, ma anche tecnici, famiglie e sostenitori. Un weekend all’insegna dello sport e dell’inclusione, che ha saputo coniugare competizione e spirito di squadra in un clima di grande emozione e partecipazione.