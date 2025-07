Situazione tragica negli ospedali a Gaza: 21 bambini morti di fame in 72 ore

Ventuno bambini sono morti di fame negli ultimi tre giorni a Gaza. Lo riferisce un ospedale della Striscia. Le 21 vittime «sono state conteggiate negli ospedali di Gaza, tra cui al-Shifa nella città di Gaza, l’ospedale dei martiri di al-Aqsa a Deir al-Balah e l’ospedale Nasser a Khan Yunis», ha riferito alla stampa il primario di al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) stima che "1.000 persone affamate sono state uccise a Gaza mentre cercavano aiuti alimentari" dalla fine di maggio. La Striscia è un «inferno in terra» con medici che svengono per la fame e la stanchezza, ha ammonito il capo dell’Agenzia, Philippe Lazzarini, citato dai media internazionali.