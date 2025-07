Dazi: 'Con l'Ue l'accordo più grande di tutti'. Domenica Trump in Scozia con von der Leyen. Il 15% base dell'intesa

"L'accordo sui dazi con l'Ue sarà quello più grande di tutti". Lo ha detto Donald Trump in Scozia. "Non vedo l'ora di incontrare Ursula von der Leyen domenica, è una donna molto rispettata" ha aggiunto il presidente Usa al suo arrivo. "Sono in corso intensi negoziati tecnici e politici tra l'Ue e gli Usa. I leader faranno ora il punto della situazione e valuteranno la possibilità di raggiungere un risultato equilibrato che garantisca stabilità e prevedibilità alle imprese e ai consumatori su entrambe le sponde dell'Atlantico". È quanto spiega Paula Pinho, portavoce della Commissione Ue, in vista del vertice in Scozia tra Ursula von der Leyen e Donald Trump. Von der Leyen vede Trump, l'intesa sui dazi è a un passo

(Il punto di Michele Esposito alle 20:30 ora italiana del 25 luglio 2025)

Turnberry, estuario del fiume Clyde, Sud-Ovest della Scozia. E' qui che domenica Unione Europea e Stati Uniti sono chiamati a stringersi la mano chiudendo, almeno temporaneamente, la lunghissima trattativa sui dazi. Al tavolo ci saranno Donald Trump e Ursula von der Leyen. Si tratterà del primo, vero bilaterale tra i due da quando il tycoon ha ripreso possesso della Casa Bianca.

La presidente della Commissione, confermando i rumors che circolavano in una Bruxelles ormai svuotata dalla pausa estiva, ha annunciato il viaggio lampo che le eviterà di entrare nella trappola dello Studio Ovale. Un viaggio che prelude ad un'intesa ormai giunta alle battute finali. La bozza dell'accordo si troverebbe già al tredicesimo piano del Palais Berlaymont, dove von der Leyen ha potuto visionarla al rientro dalla Cina. La presidente dell'esecutivo Ue ha sempre sostenuto che non si sarebbe recata da Trump prima di avere sul tavolo un sostanziale schema dell'intesa. L'imprevedibilità dell'interlocutore richiama alla cautela anche dei più ottimisti ma nella Direzione generale Trade, protagonista dei lavori preparatori, cominciano a vedere una luce in fondo al tunnel. Il numero che ha sbloccato lo stallo è il 15%, ritenuto sopportabile dalle cancellerie europee. Ed è una percentuale su cui, evidentemente, ha convenuto anche il tycoon. "Ho avuto una buona telefonata con Trump, abbiamo concordato di vederci in Scozia per discutere delle relazioni commerciali transatlantiche e di come mantenerli forti", ha scritto von der Leyen su X. L'incontro che si terrà in Scozia segna una svolta definitiva sul negoziato dei dazi ma non è detto che porti alla formalizzazione dell'intesa già domenica. Nell'aereo diretto al Golf Club di Trump ci saranno von der Leyen e il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, accompagnati dai rispettivi staff. I contorni del bilaterali sono tutt'altro che definiti ma, fonti vicine al dossier, spiegano che potrebbe articolarsi in due fasi: in una ci saranno anche gli sherpa, in una seconda, ristretta, ci saranno solo von der Leyen e Trump. Al di là di percentuali e esenzioni la presidente della Commissione puntualizzerà alcuni principi che regolano i rapporti commerciali dell'Ue con i Paesi terzi. Principi legati al libero scambio e all'affidabilità delle partneship. Prima di decollare per la Scozia Trump, parlando con i cronisti, ha dato l'impressione di voler frenare l'ottimismo degli ultimi giorni.