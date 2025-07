Capo d'Orlando: Palazzo Europa e Iacp insieme per risolvere l’emergenza sanitaria

Iacp di Messina e Comune di Capo d’Orlando insieme per risolvere, una volta per tutte, le problematiche sanitarie e strutturali che attanagliano le palazzine di via Lucio Piccolo.

Come pubblicato in queste stesse colonne si è da tempo ormai arrivati al limite per evitare l’emergenza sanitaria che avrebbe richiesto l’abbandono delle abitazioni.

Attualmente, dopo l’allaccio all’energia elettrica delle pompe di sollevamento dei reflui fognari, la situazione è sotto controllo ma lo sforzo continuo dell’impianto, a causa del dislivello della quota delle vasche di raccolta fognaria, pone non pochi rischi di black out.

Nell’incontro tra Iacp e Comune si è così stilato un programma di interventi che, presto, dovrebbe risolvere il problema. Erano presenti il sindaco paladino Franco Ingrillì, Maria Grazia Giacobbe (direttore generale dell’Istituto autonomo case popolari di Messina), Giovanni Rovito (commissario straordinario Iacp) e l’avvocato Claudio Vallone, del Sunia, il sindacato degli inquilini.