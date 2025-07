Addio a Mario Candotto, sopravvissuto a Dachau e voce instancabile della Memoria

«Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Mario Candotto, eroe della Resistenza e testimone instancabile dell’Olocausto». Lo scrive in una nota Sebastiano Badin, segretario di Sinistra Italiana per il Fvg. Candotto aveva 99 anni e viveva a Ronchi dei Legionari (Gorizia), nato a Porpetto (Udine), era stato operaio ai cantieri di Monfalcone. Nel 1944 fu deportato a Dachau dai nazisti, nello stesso campo di concentramento dove morì il padre; la madre morì ad Auschwitz.

«Sopravvissuto al campo di concentramento di Dachau, dove fu deportato nel 1944 per il suo coraggio come staffetta partigiana, Mario ha dedicato la vita a tramandare la memoria di quei tragici eventi e i valori dell’antifascismo. La sua vita, simbolo di resistenza e lotta alle diseguaglianze, resterà un faro per la difesa della libertà e della giustizia. A nome mio e di Sinistra Italiana, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e a chi lo ha amato. L’eredità del compagno Mario Candotto vivrà per sempre nel nostro impegno per un mondo migliore.» conclude Badin.