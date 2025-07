E' morto Michele Fuedda, l'operaio 39enne caduto da 6 metri in un cantiere sulla statale a Cagliari

È morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era ricoverato da metà mattina, l’operaio di 39 anni di Pula vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere per la realizzazione della Statale 195 bis a Capoterra. Michele Fuedda, dipendente di una ditta in subappalto, mentre lavorava è caduto da una griglia di congiunzione. Un volo di oltre sei metri e poi lo schianto sul terreno.

Il 39enne è stato subito soccorso e trasportato al Brotzu con l'elisoccorso in condizioni disperate. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma nel pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere. Carabinieri e tecnici dello Spresal continuano a lavorare per ricostruire nei dettagli quanto accaduto nel cantiere.

«L'Anas esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ha già avviato tutte le procedure previste in stretta collaborazione con le autorità competenti, al fine di chiarire la dinamica dell’incidente». E' quanto si legge in una nota dell’Anas a seguito della morte di un operaio di Michele Fuedda. «Al momento dell’accaduto - scrive l’Anas - il lavoratore era impegnato nelle attività di realizzazione di un cavalcavia».