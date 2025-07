La Pirossigeno Cosenza Basket pronta alla serie D: ufficiale l'iscrizione al campionato

La Pirossigeno Cosenza Basket è ufficialmente iscritta al Campionato di Serie D 2025/2026. La conferma è arrivata con soddisfazione da parte della società rossoblù, guidata da coach Manu Gallo, pronta ad affrontare un torneo regionale che si preannuncia particolarmente competitivo. Saranno 11 le squadre al via, tra cui storiche realtà del basket calabrese e nuove promettenti formazioni.

Carofiglio: «Un traguardo che conferma il nostro modello»

L’iscrizione è stata definita una tappa fondamentale nel progetto sportivo dalla dirigenza. Il direttore generale Claudio Carofiglio ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto:

«L’iscrizione ufficiale non è un punto di arrivo, ma la conferma della sostenibilità del nostro modello. Abbiamo lavorato con precisione per garantire alla squadra tutte le condizioni per esprimersi al meglio, nel rispetto dei parametri federali e della pianificazione economica. Questo risultato premia l’impegno di tutta la società».

Le squadre del girone unico

La Pirossigeno affronterà nel girone unico: ADF Lamezia, Bagnara Basket, Belvedere Basket, Botteghelle Basket Reggio Calabria, CCB Academy Catanzaro, Lumaka Reggio Calabria, Nuovo Basket Soverato, Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Scuola Basket Viola Reggio Calabria e Vis Reggio Calabria.