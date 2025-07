West Nile: un altro morto a Caserta, è l'ottavo in Italia. Lumsa: casi in crescita, picco ad agosto

Un uomo di 72 anni è morto per infezione da West Nile nell’ospedale di Caserta, dove era ricoverato. Si tratta del quarto decesso in Campania e l’ottavo in Italia. L’anziano, di Maddaloni, nel Casertano, aveva malattie pregresse e un quadro clinico complesso. Sempre di Maddaloni anche un’altra delle quattro vittime campane.

Maruotti (Lumsa): casi in crescita, picco ad agosto

«In questo periodo dell’anno ci ritroviamo a monitorare il numero di casi di West Nile presenti in Italia. Non è una novità: basti pensare che già nel 2018 abbiamo osservato oltre 550 casi di West Nile, e lo scorso anno ci siamo fermati poco sopra 460. Dov'è la differenza rispetto al passato? Generalmente negli anni precedenti abbiamo osservato casi di West Nile circoscritti all’Emilia Romagna, al Veneto e alcune zone della pianura padana. Quest’anno invece, finora, i casi si sono concentrati soprattutto nella provincia di Latina, quindi nella regione Lazio, e anche in Campania. Una vera novità rispetto al passato». Lo sottolinea Il professor Antonello Maruotti, ordinario di statistica all’università LUMSA, in una video intervista pubblicata dal sito rainews.it. «Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? - prosegue Maruotti - Sicuramente i casi continueranno ad aumentare. I dati degli anni passati ci mostrano una chiara tendenza: la curva comincia a crescere da metà luglio raggiungendo il picco fra la seconda e la terza settimana di agosto. Per poi scendere molto rapidamente subito dopo».