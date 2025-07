L'Università di Messina apre corsi di laurea a Siracusa: ok all'accreditamento dall'Anvur

I corsi di laurea di Giurisprudenza e Scienze politiche dell'università di Messina arrivano a Siracusa. L'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) ha approvato l'accreditamento a Siracusa dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; triennale in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici e triennale in Scienze politiche, Amministrazione e servizi. I corsi, per i quali sono già aperte le iscrizioni e che avranno inizio a ottobre, si terranno presso la sede del Consorzio universitario di Siracusa in via Agati.

«L'avvio a Siracusa di nuovi corsi universitari – ha spiegato il sindaco Francesco Italia – rappresenta il mantenimento di un altro impegno preso in campagna elettorale e il concretizzarsi dei contatti avviati da tempo con l'ateneo di Messina. Un risultato importante e non scontato. Nel giorno del mio insediamento, Siracusa offriva solo la facoltà di Architettura mentre da ottobre saranno attivi ben sei corsi di laurea in più, con un'offerta di alta formazione diversificata e rapporti solidi con due università che possono elevare la cifra culturale della città. È un aiuto concreto ai giovani affinché possano consolidare il loro legame con il territorio e provare a costruire qui il loro futuro».

