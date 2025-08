Cosenza, quando il primo colpo? Piace Langella del Rimini

A un mese dall’inizio del calciomercato il Cosenza non ha ancora compiuto una mossa in entrata. Una particolarità all’interno di una stagione cominciata con notevole ritardo da parte dei silani sul piano organizzativo. I prossimi giorni, tuttavia, potrebbero segnare l’inizio delle strategie del direttore sportivo Fabio Lupo, che monitora attentamente le possibili occasioni di mercato che potrebbero capitare seguendo Rimini e Triestina, due club che sono in evidente difficoltà.

L’attenzione è posta soprattutto sul club romagnolo dal momento che Buscè conosce a menadito la rosa. Rivolgendosi al “pronto-uso”, il Cosenza potrebbe ridurre il gap accumulato in questa prima fase. Sono diversi gli elementi terminati nell’orbita del ds pescare. Tra questi c’è Christian Langella. La figura del calciatore che ha debuttato precocemente in C è ovviamente sotto la lente d’ingrandimento dal momento che il calciatore agisce nella casella che a breve sarà lasciata vacante da Gargiulo. Il napoletano, Ricciardi e Venturi dovrebbero essere i prossimi a seguire le orme di Ricci e Baldi.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale