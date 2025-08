Traffico di rottami a Messina: prime scarcerazioni

Il Tribunale del Riesame di Messina ha concesso gli arresti domiciliari a Paola Delia che era finita in carcere nell’ambito dell’operazione “Iron Travel” su un traffico illecito di rifiuti metallici che da Messina finivano a Catania e Agrigento.

I giudici hanno accolto il ricorso dell’avvocato Fortunato Strangi, legale della donna, il quale ha sostenuto che non vi fosse l’attualità delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti contestati risalenti al 2021-2023. L’avvocato Strangi ha anche presentato una corposa documentazione per dimostrare che non ci fossero elementi per ritenere che i ripetuti furti e le violazioni dei sigilli che si erano verificati nell’ultimo periodo nel deposito dove erano custoditi i beni e i mezzi dell’azienda non fossero attribuibili alla sua assistita.

