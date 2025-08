Regionali in Calabria, il monito di +Europa: "E' il tempo della politica"

Nella giornata di ieri, martedì 5 agosto, si è riunito il gruppo dirigente dei coordinamenti territoriali di +Europa in Calabria. Un incontro necessario per fare il punto politico alla luce delle dimissioni del governatore Occhiuto, che rappresentano il fallimento di un’esperienza di governo autoreferenziale e fondata esclusivamente sulla comunicazione, distante dai bisogni reali della Calabria e incapace di affrontare con serietà le emergenze sociali, a partire dalla sanità.

“Questa nuova fase – scrivono i dirigenti di +Europa – va affrontata con lucidità e senza ipocrisie. Come forza europeista e ormai radicata in tutti i territori della regione, riteniamo che il centrosinistra abbia oggi un compito chiaro: costruire un’alternativa vera, che non si limiti a inseguire l’avversario, ma che proponga un modello di governo capace di parlare alle persone.

La nostra partecipazione al tavolo del centrosinistra non mancherà ma non siamo disponibili a rinunciare ai nostri tratti identitari. Chiediamo che questi vengano riconosciuti nel programma, nel metodo e nella visione complessiva della coalizione. Dalla medicina territoriale alla lotta alle diseguaglianze, dalla difesa delle libertà personali all’opposizione netta all’autonomia differenziata: porteremo al tavolo le nostre idee, chiare e riconoscibili, senza sconti e senza passi indietro.