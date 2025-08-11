Messina, si è spenta a 67 anni l'ex assessora Pinella Aliberti

Si è spenta a 67 anni Pinella Aliberti, già sindaca di Santa Teresa di Riva ed ex assessora alle Politiche sociali nella Giunta guidata dall’allora sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca. Laureata in Giurisprudenza, avvocata e manager, consulente in progetti di formazione professionale, era una donna forte, volitiva, impegnata nel sociale e dalla grande generosità. Proprio durante la sua gestione alla guida dell’assessorato ai Servizi sociali del Comune peloritano, profuse il massimo impegno possibile per affrontare le tante criticità del territorio, al servizio delle fasce più deboli di popolazione, anziani, ragazze madri, minori senza famiglia. Tra i provvedimenti più significativi fu la delibera volta a incentivare le adozioni. Pinella Aliberti, nel 2011, si dimise dall’incarico, perché raggiunta da un avviso di garanzia in merito a una vicenda di contributi alle cooperative sociali. Rivendicò sempre la correttezza del proprio operato. Sul piano politico fu sempre legata al cattolicesimo sturziano, fece parte della Democrazia cristiana e dell’Udc fondata da Pierferdinando Casini, passando poi al movimento “Noi con l’Italia” di Renato Grassi.

Originaria di Santa Teresa, fu anche, seppur per un breve periodo, sindaca del centro ionico. Era legatissima ai suoi fratelli, Lucia, la famosa soprano, e Antonello, presidente della Polisportiva e infaticabile organizzatore delle Maratone di Messina e di tante altre iniziative lodevoli sul piano sportivo e sociale.

Ai familiari e ai parenti tutti le più sincere condoglianze da parte della famiglia di Gazzetta del Sud e Rtp.