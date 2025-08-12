Era ricercato da 5 anni: rintracciato e arrestato durante un controllo sulla A2 nel Vibonese

Era ricercato dal 2020. E' stato rintracciato sull’autostrada A2 del Mediterraneo durante un normale controllo della Stradale di Vibo Valentia che, nei pressi dello svincolo di Sant'Onofrio, hanno fermato l'auto su cui viaggiava con un'andatura tale da creare pericolo per gli altri utenti della strada.

Gli agenti di polizia, insospettiti dall’atteggiamento nervoso ed evasivo dei due occupanti del mezzo, hanno proceduto ad un accurato controllo documentale, proseguito con il fotosegnalamento del passeggero al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

Grazie a tali accertamenti, è stato possibile acclarare che su di esso gravava un provvedimento di rintraccio e cattura, oltre che una condanna a pena detentiva pendente da svariati anni.

Sotto il coordinamento della locale Procura, si è proceduto così all’arresto del ricercato, il quale è stato condotto nel carcere di Vibo Valentia per scontare la pena detentiva prevista.