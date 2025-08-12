Incidente nel Palermitano, Pietro Lo Monaco fuori pericolo: “Tutto rotto ma vivo”

L’ex patron del Messina, già amministratore delegato del Catania e dirigente della Reggina, oggi direttore sportivo dell’Enna, Pietro Lo Monaco è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel Palermitano.

Secondo una prima ricostruzione, Lo Monaco avrebbe perso il controllo della propria auto per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Tempestivo l’intervento dei soccorsi, che hanno provveduto al trasferimento all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il dirigente sportivo ha riportato diverse lesioni, tra cui la frattura di costole e mandibola.

Dopo ore di apprensione, è stato lui stesso a rassicurare amici e tifosi con un post pubblicato su Facebook: «Uscito da prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo. Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto».

Le sue condizioni restano delicate, ma il quadro clinico è stabile. Proseguiranno nelle prossime settimane gli accertamenti e il percorso di riabilitazione.