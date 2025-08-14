Il baby talento Leoni emigra, il Liverpool lo prende dal Parma per 30 milioni

Un maestro d’eccezione A Liverpool Leoni troverà un punto di riferimento nel proprio ruolo: Virgil van Dijk. Il commissario tecnico della Nazionale, Rino Gattuso, osserva con interesse: l’esperienza in Premier, come nel caso di Calafiori all’Arsenal, può accelerare maturità, crescita tecnica e intensità. L’importante sarà evitare il rischio di finire ai margini, come successo a Federico Chiesa nella sua esperienza in Inghilterra.

Leoni aveva attirato le attenzioni di Inter e Milan, ma né i nerazzurri né i rossoneri hanno concretizzato la trattativa: in parte per la necessità di effettuare cessioni prima di investire, in parte per la volontà del ragazzo di restare un altro anno in Emilia a completare la propria crescita. Poi è arrivata la chiamata del Liverpool, con un’offerta irrinunciabile: 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) più bonus e commissioni. I Reds non hanno avuto esitazioni, chiudendo rapidamente l’accordo.

Un altro giovane difensore italiano lascia la Serie A per approdare in Premier League. Dopo Riccardo Calafiori all’Arsenal e Diego Coppola al Brighton, ora è il turno di Giovanni Leoni , che a dicembre compirà 19 anni e che nella scorsa stagione ha collezionato 17 presenze di ottimo livello in campionato con il Parma.

Il contesto in casa Reds

La scelta di puntare su Leoni è legata anche alle necessità di organico di Arne Slot: la partenza di Jarell Quansah per il Bayer Leverkusen ha lasciato il Liverpool con soli tre centrali disponibili. Joe Gomez ha saltato gran parte del precampionato per infortunio e sul futuro di Ibrahima Konaté pesano le incertezze legate al contratto in scadenza nel 2026. Il club sta lavorando anche per Marc Guehi, capitano del Crystal Palace e nazionale inglese.

Dall’Euganeo ad Anfield

Alto 1,96 metri, Leoni è cresciuto nel vivaio del Padova, dove ha esordito in Serie C a 16 anni e 3 mesi. Nato a Roma ma trasferitosi in Veneto a 5 anni, ha conseguito la maturità al Liceo sportivo e, dopo un passaggio alla Sampdoria, è approdato al Parma per 4,8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Una clausola che frutterà ora al club blucerchiato il 10% della cifra incassata dagli emiliani, ma che lascia il rammarico per un potenziale incasso molto più alto in caso di permanenza.