Il vertice in Alaska: "Trump offrirà a Putin minerali in cambio della pace in Ucraina". Oggi previsto un annuncio del presidente Usa. Starmer incontra Zelensky

Donald Trump farà un annuncio alle 13 di giovedì ora locale, le 19 in Italia. Lo riferisce la Casa Bianca senza specificare l’argomento dell’intervento del presidente americano alla vigilia dell’incontro con Vladimir Putin in Alaska.

Mentre se ne parla, Zelensky è arrivato a Downing street per incontrare il premier britannico, Keir Starmer. Il presidente ucraino e il primo ministro si sono abbracciati e hanno posato per le telecamere e i fotografi di fronte al numero 10. Un tappeto rosso è stato steso di fronte alla residenza del premier prima dell’arrivo di Zelensky, informano i media britannici.

Intanto filtrano le prime indiscrezioni sul tenore del faccia a faccia di domani ad Anchorage. Al seguito di Vladimir Putin viaggiano anche tre ministri e due consiglieri presidenziali che faranno parte della delegazione russa, lo ha annunciato il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov. Insieme allo stesso Ushakov, saranno presenti il consigliere per gli investimenti stranieri Dmitriev e i ministri degli Esteri Lavrov, della Difesa Belousov e delle finanze Siluanov.