Neonata rimane per ore sotto sole in spiaggia: rugbisti la salvano

L’intervento di un medico specializzando e di due rugbisti sulla spiaggia di Cortellazzo (Venezia) ha salvato da conseguenze molto gravi (potenzialmente mortali) una neonata di circa 15 giorni che era rimasta sotto al solo per buona parte del pomeriggio, e presentava ustioni importanti al petto e al viso. Quando si è avvicinato alla famiglia della piccola, turisti dell’Europa dell’est, il medico si è reso conto che non avevano capito del pericolo cui andava incontro la piccola. La madre, anzi, anche per la barriera linguistica (non parlava inglese) si è allontanata con la figlia, rifugiandosi nella tenda dove alloggiava con il marito.

Il medico ha perciò avvisato la polizia e i soccorritori del Suem. La neonata aveva ustioni di primo grado su viso e torace, ed un edema palpebrale, provocato anch’esso dall’intensità del sole. «Ho fatto solo il mio dovere» ha raccontato al Corriere del Veneto Pierpaolo Serena, specializzando in medicina sportiva all’Università di Padova, e medico sociale della squadra di rugby Omar Villorba (Treviso).