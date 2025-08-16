Controlli in mare durante il Ferragosto a Messina: scattano verbali e sanzioni per oltre 16 mila euro

Un Ferragosto all’insegna della sicurezza lungo l’intera costa del Compartimento Marittimo di Messina. Tra il 14 e il 15 agosto, la Guardia Costiera ha intensificato i controlli in mare e a terra, mettendo in campo uomini e mezzi per garantire un presidio costante nelle giornate di massimo afflusso turistico.

In Sicilia, al fianco della Capitaneria di Porto di Messina e dell’ufficio marittimo di Giardini Naxos, è scesa in campo anche la nave “Alfredo Peluso” CP905, una delle unità d’altura della Guardia Costiera, appositamente dislocata per potenziare il dispositivo di vigilanza.

I numeri dei controlli. L’attività di monitoraggio si è tradotta in un bilancio significativo: tre moto d’acqua sequestrate per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza della navigazione; tre verbali amministrativi per uso scorretto di mezzi nautici, per un totale di 11.100 euro; una sanzione da 3.500 euro per la guida di un acquascooter senza la necessaria patente; attrezzi da pesca illegali rinvenuti e sequestrati in un’area destinata alla balneazione; accampamenti abusivi sgomberati su tratti di spiaggia libera, con l’obbligo di rimozione dei rifiuti; sei verbali per violazioni all’ordinanza sulla sicurezza della balneazione, per un totale di 1.377 euro; una multa da 1.032 euro per la mancanza delle dotazioni obbligatorie di sicurezza presso una torretta di salvataggio.