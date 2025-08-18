Futsal, alle 16 il calendario della Pirossigeno Cosenza sarà svelato su Sky

Appuntamento irrinunciabile per i tifosi rossoblù: oggi alle 16 su Sky Sport 24, in diretta, andrà in onda la presentazione ufficiale del campionato di Serie A 2025/2026, al via il prossimo 27 settembre. Scopriremo finalmente le date del percorso dei Lupi di mister Alfredo Paniccia, alla loro terza stagione consecutiva nella massima serie del futsal maschile.
La diretta su Sky sarà l’occasione per segnare subito sul calendario l’esordio al PalaPirossigeno, la nuova casa del futsal cosentino, con le partite casalinghe in programma il venerdì sera alle 20.30. Un momento storico per la squadra e la città.
Tutto nasce qui: dalla diretta Sky di oggi, con la partecipazione di Stefano Castiglia, presidente della Divisione Calcio a 5, prende forma la stagione che conta.
