Stop alla vendita notturna di alcolici: sequestrati due distributori automatici a San Giovanni in Fiore

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno sequestrato due distributori automatici che erogavano bevande alcoliche anche durante la fascia notturna, in violazione delle norme vigenti.L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Tenenza di San Giovanni in Fiore, nell’ambito dei controlli intensificati per l’aumento dei flussi turistici estivi. Le verifiche hanno riguardato vari distributori di cibi e bevande sul territorio comunale, con particolare attenzione al rispetto del divieto di vendita di alcolici tra mezzanotte e le sette del mattino.Due apparecchi, riconducibili a un unico gestore, sono risultati non conformi e sono stati sequestrati. Nei confronti del titolare è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro.
L’attività rientra nel dispositivo quotidiano di controllo economico del territorio della Guardia di Finanza, volto a garantire la tutela dei consumatori e a preservare condizioni di leale concorrenza per gli operatori rispettosi delle regole.
