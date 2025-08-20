Bimbo di 18 mesi resta chiuso in auto, salvato dai carabinieri nel Casertano

Stava giocando con le chiavi e il telecomando dell’auto e involontariamente si è chiuso all’interno. Attimi di panico quelli vissuto ieri pomeriggio da una giovane madre di Vairano Patenora, nel Casertano.

La donna era andata al cimitero di Vairano Scalo con il figlio di 18 mesi che era posizionato sul seggiolone in auto. Il tempo di scendere dall’auto per aprire la portiera posteriore e prendere il bambino che il piccolo, che stava giocando con le chiavi e il telecomando, ha azionato la chiusura dell’auto restando chiuso dall’interno. Spaventata vista l’impossibilità a forzare la portiera e il caldo di quelle ore, la donna in lacrime ha chiamato i carabinieri.

Arrivati sul posto, hanno trovato la donna sotto choc e il bambino in preda a una crisi di pianto chiuso dall’interno dell’auto. I militari dell’Arma hanno subito infranto, in sicurezza e con i dispositivi in dotazione, uno dei deflettori dell’auto, sbloccando le portiere e portando in salvo il bambino.