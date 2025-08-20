Regionali, Avs Calabria: la disponibilità di Tridico é una notizia importante

«La notizia della disponibilità alla candidatura a presidente da parte di Pasquale Tridico è certamente una notizia importante». Lo afferma, in una nota, Alleanza Verdi e Sinistra della Calabria. "I tempi di questa disponibilità, giunti dopo settimane di discussione - aggiunge Avs Calabria - meriteranno certamente spiegazione nelle sedi opportune, ovvero al tavolo del centrosinistra che in questi ultimi giorni è rimasto inspiegabilmente congelato, tra fughe in avanti e posizioni autoreferenziali. Noi, al contrario, continuiamo ad essere leali ad un progetto di centrosinistra unito, largo e trasparente, che implica anche che le decisioni si condividono nei luoghi di discussione e non con dichiarazioni sulla stampa. Non abbiamo posto veti nei confronti di nessuno degli autorevoli esponenti proposti dalle varie forze in queste settimane e certamente non lo abbiamo fatto nei confronti dell’europarlamentare Tridico, che riteniamo autorevole. Abbiamo rivendicato in queste settimane, con la correttezza e la trasparenza nei confronti degli alleati e dei calabresi che ha sempre contraddistinto la nostra azione, come, a nostro avviso, l’indicazione del candidato presidente in Calabria spetti ad Alleanza Verdi e Sinistra, come unica regione nell’ambito nazionale, mai minando l'unità del centrosinistra. Continueremo a farlo nelle sedi opportune, nel rispetto di tutte le altre espressioni ma anche dei tanti nostri iscritti e simpatizzanti e soprattutto dei calabresi, ovviamente con lo spirito unitario che condividiamo lungo l’intero territorio nazionale».